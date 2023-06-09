09 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге новый детсад в Мичуринском сдадут на полгода раньше

Новый детский сад на 250 мест в микрорайоне Мичуринский в Екатеринбурге сдадут с опережением графика. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомлекс".

Объект в квартале улиц Цветоносная – Майская – Ручейная – Савкова будет введен в эксплуатацию раньше на полгода – как раз к празднованию 300-летнего юбилея Екатеринбурга. Такой подарок сделает жителям города генеральный подрядчик "Атомстройкомлекс". Как рассказали в пресс-службе компании, в современном трехэтажном здании, которое вместит ясельные, младшие, средние, старшие и подготовительные группы, на 50% завершена чистовая отделка. На этой неделе запланирована поставка мебели.

Строители продолжают благоустройство прилегающей территории, устанавливают теневые навесы на прогулочных площадках и малые архитектурные формы, монтируют входные группы. Проект предусматривает оборудование современного пищеблока, спортивного и музыкального зала, медицинских кабинетов, а также хозяйственных помещений. Для удобства родителей будут оборудованы зоны для хранения санок и колясок.

Детский сад возводится по технологии "филигран", которую "Атомстройкомлекс" традиционно использует для строительства садиков. Панели заводского производства отличает точная геометрия, что позволяет сразу же приступать к отделке без дополнительной обработки, обеспечивают высокую надежность здания и сокращает сроки строительства. "Атомстройкомплекс" успешно использует данную технологию на протяжении многих лет, построив по ней порядка 30 детских садов в Екатеринбурге и городах области.

Стоит отметить, что разработанный проектным институтом "Атомстройкомплекса" под эту технологию ряд типовых проектов на 95, 250 и 300 мест Минстрой РФ рекомендовал к тиражированию по всей стране.

Теги: детсад, строительство, Екатеринбург


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