Необычный конкурс "Уральская краса - длинная коса" проходит в Екатеринбурге

12 июня в Екатеринбурге выступит триумфатор популярного музыкального телешоу страны «Голос» Сергей Волчков. Певец исполнит свои любимые и известные песни, в том числе композицию «Я Россию люблю». По признанию Сергея, это песня о стране, о людях и вере в Бога, вере в страну великих людей.

Исполнитель станет специальным гостем конкурса «Уральская краса — длинная коса». Это событие — традиция Екатеринбурга уже в течение многих лет, посвященная сохранению образа русской красавицы. По словам организатора конкурса Марины Степуры, именно девушка с длинными волосами наиболее полно соответствует национальному идеалу красоты и олицетворяет собой добро, любовь, сохранение семейного очага.

Необычный конкурс пройдет благодаря поддержке фонда святой Екатерины.

В этом году в финальных состязаниях примут участие рекордное количество девушек — 99 длинноволосых красавиц в трех возрастных группах. Самой младшей участнице конкурса 4 года, самой старшей — 39 лет. Длина самой короткой косы — 53 см, самой длинной — 137 см. Общая длина всех кос участниц — 90 м (примерно три девятиэтажных дома).

Победительниц на финальном шоу определят в следующих номинациях:

• «Самая длинная коса» (учитывается длина косы);

• «Самая толстая коса» (учитывается толщина косы);

• «Маленькая краса — длинная коса — 2023» (младшая группа);

• «Юная краса — длинная коса — 2023» (средняя группа);

• «Мудрая краса — длинная коса — 2023» (старшая группа);

• Победительница конкурса «Уральская краса — длинная коса — 2023».

Самые красивые косы Уральского региона можно будет увидеть 12 июня в 14:00 в ТРЦ Veer Mall (проспект Космонавтов, 108д).