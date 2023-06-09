Необычный конкурс "Уральская краса - длинная коса" проходит в Екатеринбурге

09 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Необычный конкурс "Уральская краса - длинная коса" проходит в Екатеринбурге

12 июня в Екатеринбурге выступит триумфатор популярного музыкального телешоу страны «Голос» Сергей Волчков. Певец исполнит свои любимые и известные песни, в том числе композицию «Я Россию люблю». По признанию Сергея, это песня о стране, о людях и вере в Бога, вере в страну великих людей.

Исполнитель станет специальным гостем конкурса «Уральская краса — длинная коса». Это событие — традиция Екатеринбурга уже в течение многих лет, посвященная сохранению образа русской красавицы. По словам организатора конкурса Марины Степуры, именно девушка с длинными волосами наиболее полно соответствует национальному идеалу красоты и олицетворяет собой добро, любовь, сохранение семейного очага.

уральская краса- длинная коса, девушки(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Необычный конкурс пройдет благодаря поддержке фонда святой Екатерины.

В этом году в финальных состязаниях примут участие рекордное количество девушек — 99 длинноволосых красавиц в трех возрастных группах. Самой младшей участнице конкурса 4 года, самой старшей — 39 лет. Длина самой короткой косы — 53 см, самой длинной — 137 см. Общая длина всех кос участниц — 90 м (примерно три девятиэтажных дома).

уральская краса- длинная коса, девушки(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Победительниц на финальном шоу определят в следующих номинациях:

• «Самая длинная коса» (учитывается длина косы);

• «Самая толстая коса» (учитывается толщина косы);

• «Маленькая краса — длинная коса — 2023» (младшая группа);

• «Юная краса — длинная коса — 2023» (средняя группа);

• «Мудрая краса — длинная коса — 2023» (старшая группа);

• Победительница конкурса «Уральская краса — длинная коса — 2023».

Самые красивые косы Уральского региона можно будет увидеть 12 июня в 14:00 в ТРЦ Veer Mall (проспект Космонавтов, 108д).

Теги: фонд святой екатерины, конкурс уральская краса-длинная коса, семейный очаг


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети