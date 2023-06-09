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Общество Москва
Фото: Wikimedia / Третьяковская галерея

"Троицу" Андрея Рублева после пребывания в храме Христа Спасителя будут реставрировать год

Икона "Троица" Андрея Рублева после пребывания в храме Христа Спасителя отправится на реставрацию, которая может продлиться до года, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. При этом она не сказала, сколько икона будет находиться в ХХС. Ранее Патриарх Кирилл заявил, что в соборе икона может пробыть около года.

"Мы будем следить за ее состоянием. Икона отправится на реставрацию — в центр имени Грабаря, уникальное пространство, где собраны лучшие силы нашей страны. Сколько будет длиться реставрация? Это не забор, и не Том Сойер будет красить. Конечно, будет научный совет, параллельно нужно изготовить совершенно другого рода капсулу — еще серьезнее, еще безопаснее для этого образа. Эта работа может занять до года, как сейчас говорят специалисты. Потом планируется передача образа в Троице-Сергиеву Лавру", - сказала Любимова в интервью "Известиям".

Она также пояснила, что государственная собственность не передается в пользование РПЦ, схема другая: при Троице-Сергиевой лавре тоже есть музей, таким образом Третьяковская галерея просто передает ценность в "ответственное пользование внутри музейного сообщества". Ответственность за сохранность иконы, по словам Любимовой, будут нести Минкульт и музей лавры (подчиняется РПЦ).

Теги: троица, икона, реставрация, ольга любимова


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