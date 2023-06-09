09 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России с начала года экспорт высокооктанового бензина вырос на 37%

Российские нефтекомпании, несмотря на санкции, увеличили экспорт высокооктанового бензина с начала года на 37%, до 2,5 млн т. Минэнерго еще в мае просило нефтекомпании снизить экспорт, а также увеличить поставки на внутренний рынок.

За первые шесть дней июня отгрузки на внутренний рынок на 8% отстают от плана и составили около 620 тыс. т, пишет "Ъ". Относительно прошлого года поставки на внутренний рынок снизились на аналогичное значение. По словам источника издания в нефтяной отрасли, Минэнерго уже угрожало нефтекомпаниям ограничением экспорта бензина, если поставки на внутренний рынок не вырастут. При этом стремительный рост оптовых цен уже приводит к убыткам операторов АЗС, которые стали постепенно увеличивать цены на заправках, но существенно более низкими темпами.

Отметим, во второй половине апреля стало известно, что в России оптовая стоимость бензина марки Аи-95 за предшествующие 10 дней увеличилась на 7,4%, достигнув максимума с начала 2023 г. – 53 тыс. 878 руб. за т. Таковы данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Похожая динамика и у цен на бензин Аи-92: тонна горючего подорожала на 7,5% до 48 тыс. 175 руб. Топливо тогда стало дорожать на фоне начала сезона плановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.

Теги: Бензин, экспорт, внутренний ронлк


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