При взрыве на заводе в Златоусте погибли два человека, один в реанимации

На Златоустовском заводе бетоносмесительного оборудования произошел взрыв. Погибли два человека, ещё один в реанимации, сообщает UralMash.

Трагедия произошла из-за котельного оборудования — при проведении опрессовки у него оторвало крышку. Выжившего госпитализировали с сотрясением и переломом челюсти. Погибли 38-летняя женщина и 23-летний парень.

В Следственном комитете раскрыли подробности ЧП. Установлено, что накануне вечером при проведении пневмоопрессовочных работ изделия, произошла резкая разгерметизация, в результате чего двое рабочих получили смертельные травмы, одному причинены телесные повреждения.

Происшествие следователи квалифицировали как "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ" - дело возбуждено по ч.3 ст.216 УК РФ.