09 Июня 2023
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Политика За рубежом
Фото: REUTERS/Carlos Barria

Трамп заявил, что его вызвали в суд по делу о хранении секретных документов

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что его вызвали в суд на следующей неделе. Политика через адвокатов уведомили о предъявлении обвинений в связи с хранением секретных материалов.

Трамп предположил, что основанием для обвинений стала секретная документация, которую изъяли агенты ФБР при обыске в его флоридском поместье Мар-а-Лаго.

По данным местных телеканалов, "большое жюри" присяжных постановило предъявить экс-президенту обвинения по семи пунктам. Они касаются нарушения правил обращения с секретной документацией и препятствования правосудию, передает РИА Новости.

Ранее Уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке выдвинул против бывшего президента США уголовные обвинения по 34 пунктам, главный из них – фальсификация документов. Речь идет об эпизоде с выплатой "компенсации" порноактрисе Строми Дэниэлс в 2016 году за ее молчание на счет интимной связи с Трампом. Актриса молчать не стала и в 2017 году рассказала о ситуации. При этом выплата ей была проведена через бухгалтерию Трампа как "юридические услуги". Также в суде были озвучены схемы подкупа еще двух женщин, с которыми у Трампа, предположительно, были интрижки, а также человека, знавшего о внебрачном сыне экс-президента.

Уголовные преследования происходят на фоне предвыборной кампании Трампа. Ранее он объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.

Теги: дональд трамп, суд, секретные документы


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