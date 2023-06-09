Гражданские власти пока не могут зайти в Артемовск из-за интенсивных обстрелов – Пушилин

Гражданские службы, в том числе администрация, пока не могут войти в Артемовск (Бахмут) из-за интенсивных обстрелов города, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости. Это можно будет сделать после того, как противника отодвинут на достаточное расстояние, добавил Пушилин.

Он также ожидает, что после переброски дополнительных чеченских подразделений под Марьинку ее освобождение не затянется. Сейчас из этого пригорода активно обстреливается Донецк.