За отправку в зону боевых действий без подготовки предложили ввести уголовную ответственность

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за отправку в зону боевых действий военнослужащих, не прошедших подготовки или не имеющих экипировки и оружия.

Авторы предлагают дополнить Уголовный кодекс РФ статьей следующего содержания:

"Направление в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий в зону боевых действий военнослужащих, не прошедших необходимую подготовку и (или) не обеспеченных необходимой экипировкой, вооружением и (или) иными необходимыми для ведения боевых действий материальными ресурсами, либо необеспечение такими ресурсами в ходе боевых действий".

Они предлагают лишать свободы на срок от трех до пяти лет, а при причинении тяжкого вреда здоровью военнослужащего или его смерти - от 5 до 10 лет. В случае смерти двух и более военнослужащих - от 10 до 15 лет.

"Эти явления не редкость, судя по обращениям граждан в Государственную Думу и сообщениям в средствах массовой информации", - говорится в пояснительной записке.

В прошлом году, после проведения частичной мобилизации, в СМИ было много сообщений с нареканиями на качество подготовки, обмундирования и материального обеспечения. А глава Оренбургской области Денис Паслер даже обращался в военную прокуратуру из-за жалоб мобилизованных из региона.

Правительство, однако, законопроект не поддерживает. Там отмечают, что лица, на которых возложена обязанность по подготовке и обмундированию военнослужащих, могут быть признаны виновными по другим статьям УК РФ — о злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий и халатности. Кроме того, в законопроекте на разъясняются понятия "необходимая подготовка", "необходимая экипировка", "необходимые для ведения боевых действий материальные ресурсы".