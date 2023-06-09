09 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На втором этапе опрессовок в Екатеринбурге выявлено четыре повреждения

В Екатеринбурге провели второй этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов – опрессовок. Выявлено несколько повреждений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, испытания проходили с 5 по 9 июня с 23:00 до 6:00. Опрессовки проводились с использованием охлажденной воды, давлением выше рабочего от насосных станций без отключения горячего водоснабжения. Как уточнили в компании, это определено техническими и нормативными требованиями.

В итоге выявлено четыре повреждения на магистральных и распределительных сетях. Так, ночью 7 июня на улице Цвиллинга, 8 был зафиксирован выход воды на поверхность. Бригада ЕТК была на месте уже через 15 минут, воду оперативно перекрыли, а место повреждения огородили. Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений.

Третий централизованный этап опрессовок в столице Урала запланирован в период с 17 по 21 июля. По вопросам отсутствия горячего водоснабжения следует обращаться в организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП) по месту жительства.

Теги: опрессовки, этап, ЕТК, Екатеринбург


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