На втором этапе опрессовок в Екатеринбурге выявлено четыре повреждения

В Екатеринбурге провели второй этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов – опрессовок. Выявлено несколько повреждений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, испытания проходили с 5 по 9 июня с 23:00 до 6:00. Опрессовки проводились с использованием охлажденной воды, давлением выше рабочего от насосных станций без отключения горячего водоснабжения. Как уточнили в компании, это определено техническими и нормативными требованиями.

В итоге выявлено четыре повреждения на магистральных и распределительных сетях. Так, ночью 7 июня на улице Цвиллинга, 8 был зафиксирован выход воды на поверхность. Бригада ЕТК была на месте уже через 15 минут, воду оперативно перекрыли, а место повреждения огородили. Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений.

Третий централизованный этап опрессовок в столице Урала запланирован в период с 17 по 21 июля. По вопросам отсутствия горячего водоснабжения следует обращаться в организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП) по месту жительства.