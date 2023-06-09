Достраивать пермский крематорий будут краевые власти

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин раскритиковал работу городских чиновников по строительству пермского крематория, сообщает "Новый компаньон".

Во время встречи с редакторами пермских СМИ, глава региона прокомментировал законопроект о перераспределении полномочий и сообщил, что крематорий можно завершить с привлечением частных инвестиций после того, как сфера похоронных услуг перейдет в региональное ведение.

"Сделаем нормальный крематорий. Я уже два года ходил вокруг людей и говорил, что надо просто делать нормальную частную концессию и все "криминальные присоски" оттуда убирать, тогда все будет хорошо. Но они, имитируя работу, делали вид, что кого-то искали, всех, кто хотел, "отшили", а потом решили построить за бюджетные деньги. Фактически там не крематорий, а дворец какой-то получается", — отметил глава региона, заявив, что это решение финансово неэффективно, и выделенные деньги из бюджета могли бы пойти на другие, не менее важные объекты.

Напомним, построить крематорий на кладбище "Восточном" власти города пытаются около 10 лет. При этом в разное время руководством города принимались противоположные решения: сначала намеревались построить ритуальный комплекс на средства бюджета, затем за счет инвестора. В 2013 году первую очередь крематория строило пермское ООО "Вектор", однако строительство его объектов так и не было завершено. Степень их готовности превышает 50%, в частности бытовой корпус готов на 94%, трансформаторная подстанция - на 95%.

В 2018 г. власти планировали заключить соглашение с инвестором "Торговый дом Пушкарский". Однако концессионер не предоставил банковскую гарантию в размере 10% от объема инвестиций, что являлось бы обеспечением исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения. Добавим также, что ранее первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев взял на себя ответственность за провал концессии по строительству крематория. Провал концессии и вынужденный уход в проработку бюджетного финансирования объекта он назвал "болезненным ударом".

15 мая стало известно, что администрация Перми расторгла с "РусРазвитие" контракт на достройку крематория. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. В результате сдача объекта вновь отложилась на неопределенный срок.