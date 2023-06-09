09 Июня 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Горелкин призвал изменить отношение к WhatsApp после появления там каналов

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что необходимо пересмотреть отношение к WhatsApp просто как каналу коммуникации. Так он прокомментировал новость о том, что WhatsApp объявил о появлении каналов, которые могут быть анонимными.
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Горелкин полагает, что у производителей и распространителей фейков и пропаганды скоро появится новый инструмент. WhatsApp делает все, чтобы получить доступ к аудитории и не нести никакой ответственности.

Напомним, владелец мессенджера – признанная в РФ экстремистской компания Meta.

"Легко можно представить, какие каналы и с каким контентом скоро станут доступны для российской аудитории", - пишет депутат.

В прошлом году Генпрокуратура РФ сделала исключение для WhatsApp под тем предлогом, что это средство коммуникации, а не источник размещения информации.

"Интересно, будет ли пересмотрено это решение, учитывая новые обстоятельства?" - вопрошает Горелкин.

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