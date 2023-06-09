СМИ: Победитель "Битвы экстрасенсов" задержан по подозрению в участии в РДК

В Москве задержали победителя одного из сезонов "Битвы экстрасенсов" Дмитрия Волхова (настоящая фамилия — Буриков) и еще нескольких человек.

По данным ТАСС, они подозреваются в попытке вступления в запрещенное в РФ националистическое подразделение ВСУ - "Русский добровольческий корпус" (РДК).

В ходе обысков оперативники изъяли ножи, компьютеры и символику нацистской Германии. Отмечается, что задержанные готовились выехать на Украину.

Ранее Басманный суд Москвы выдал ордер на арест Дениса Капустина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который, предположительно, является организатором "Русского добровольческого корпуса".

ФСБ считает, что РДК в марте устроил нападение на Брянскую область, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.