09 Июня 2023
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Происшествия В России Москва
Фото: Накануне.RU

СМИ: Победитель "Битвы экстрасенсов" задержан по подозрению в участии в РДК

В Москве задержали победителя одного из сезонов "Битвы экстрасенсов" Дмитрия Волхова (настоящая фамилия — Буриков) и еще нескольких человек.

По данным ТАСС, они подозреваются в попытке вступления в запрещенное в РФ националистическое подразделение ВСУ - "Русский добровольческий корпус" (РДК).

В ходе обысков оперативники изъяли ножи, компьютеры и символику нацистской Германии. Отмечается, что задержанные готовились выехать на Украину.

Ранее Басманный суд Москвы выдал ордер на арест Дениса Капустина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который, предположительно, является организатором "Русского добровольческого корпуса".

ФСБ считает, что РДК в марте устроил нападение на Брянскую область, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

Теги: битва экстрасенсов, русский добровольческий корпус, дмитрий волхов


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