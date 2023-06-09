В Екатеринбурге нашли свалку с бракованным сидром от "Жизньмарт"

Жители Екатеринбурга обнаружили в городском лесу свалку с опасным сидром: на этикетке была торговая марка известного магазина "Жизньмарт". Фото выложили в Telegram-канал "Чат друзей Жизньмарт 8 Марта, 86", где представители торговой сети решили сразу же прояснить недоразумение.

"К сожалению, причиной оказался человеческий фактор, водитель транспортной компании решил сократить маршрут и сэкономить время. С подрядной организацией свяжутся и примут меры, чтобы такого не повторилось. Вам большое спасибо за бдительность, информацию о точке мусора взяли, в течение суток все вывезем на утилизацию", - говорится в сообщении.

В сети магазинов также посоветовали в подобных случаях сразу обращаться в их колл-центр посредством формы обратной связи. Таким обращения обрабатываются в течении суток.

Через полчаса "Жизньмарт" отчитался об уборке мусора: "Забрали и свой, и чужой мусор. Все хорошо, но было бы лучше без таких ситуаций. Спасибо за бдительность".