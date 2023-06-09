09 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Telegram-канал &quot;Чат друзей Жизньмарт 8 Марта, 86&quot; / t.me/lifemart8m86

В Екатеринбурге нашли свалку с бракованным сидром от "Жизньмарт"

Жители Екатеринбурга обнаружили в городском лесу свалку с опасным сидром: на этикетке была торговая марка известного магазина "Жизньмарт". Фото выложили в Telegram-канал "Чат друзей Жизньмарт 8 Марта, 86", где представители торговой сети решили сразу же прояснить недоразумение.

"К сожалению, причиной оказался человеческий фактор, водитель транспортной компании решил сократить маршрут и сэкономить время. С подрядной организацией свяжутся и примут меры, чтобы такого не повторилось. Вам большое спасибо за бдительность, информацию о точке мусора взяли, в течение суток все вывезем на утилизацию", - говорится в сообщении.

Свалка с бракованным сидром в Екатеринбурге(2023)|Фото: Telegram-канал "Чат друзей Жизньмарт 8 Марта, 86" / t.me/lifemart8m86

Свалка с бракованным сидром в Екатеринбурге(2023)|Фото: Telegram-канал "Чат друзей Жизньмарт 8 Марта, 86" / t.me/lifemart8m86

В сети магазинов также посоветовали в подобных случаях сразу обращаться в их колл-центр посредством формы обратной связи. Таким обращения обрабатываются в течении суток.

Через полчаса "Жизньмарт" отчитался об уборке мусора: "Забрали и свой, и чужой мусор. Все хорошо, но было бы лучше без таких ситуаций. Спасибо за бдительность".

Свалка с бракованным сидром в Екатеринбурге(2023)|Фото: Telegram-канал "Чат друзей Жизньмарт 8 Марта, 86" / t.me/lifemart8m86

Свалка с бракованным сидром в Екатеринбурге(2023)|Фото: Telegram-канал "Чат друзей Жизньмарт 8 Марта, 86" / t.me/lifemart8m86

Теги: Жизньмарт, сидр, свалка, Екатеринбург


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