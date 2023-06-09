В Приморье выпало 110 мм осадков за сутки – это 30-летний рекорд

Июньские осадки в Приморье побили 30-летний рекорд. За последние сутки во Владивостоке выпало 110 мм осадков, это больше месячной нормы. В последний раз подобный уровень фиксировался в июне 1992 года (70,8 мм), сообщил глава Примгидромета Борис Кубай.

По словам синоптика, тропические ливни в Приморском крае в начале июня являются аномалией. Шторм вызвало столкновение двух воздушных масс: тропической, пришедшей из восточного Китая, и холодной – с акватории Охотского моря. Встретились они в районе Владивостока.

Ливни привели к повышению уровня воды в реках и других водоемах на 40 см, в отдельных случаях – на 90 см.

"В ближайшие двое суток на реках южной половины края продолжится развитие дождевого паводка.<…> Ожидается выход воды из берегов с подтоплением пониженных территорий, участков дорог", - рассказали в Примгидромете.

Синоптики ожидают, что сегодня и предстоящей ночью ливни продолжатся, штормовое предупреждение по-прежнему в силе. В субботу интенсивность дождей снизится и воскресенье станет небольшой передышкой, но затем осадки вернутся.