В Приморье выпало 110 мм осадков за сутки – это 30-летний рекорд

09 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Общество Дальневосточный ФО Приморский край
Фото: Накануне.RU

В Приморье выпало 110 мм осадков за сутки – это 30-летний рекорд

Июньские осадки в Приморье побили 30-летний рекорд. За последние сутки во Владивостоке выпало 110 мм осадков, это больше месячной нормы. В последний раз подобный уровень фиксировался в июне 1992 года (70,8 мм), сообщил глава Примгидромета Борис Кубай.

По словам синоптика, тропические ливни в Приморском крае в начале июня являются аномалией. Шторм вызвало столкновение двух воздушных масс: тропической, пришедшей из восточного Китая, и холодной – с акватории Охотского моря. Встретились они в районе Владивостока.

Ливни привели к повышению уровня воды в реках и других водоемах на 40 см, в отдельных случаях – на 90 см.

"В ближайшие двое суток на реках южной половины края продолжится развитие дождевого паводка.<…> Ожидается выход воды из берегов с подтоплением пониженных территорий, участков дорог", - рассказали в Примгидромете.

Синоптики ожидают, что сегодня и предстоящей ночью ливни продолжатся, штормовое предупреждение по-прежнему в силе. В субботу интенсивность дождей снизится и воскресенье станет небольшой передышкой, но затем осадки вернутся.

Теги: приморье, осадки, рекорд, штормовое предупреждение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети