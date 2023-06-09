09 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале действует пять природных пожаров

За минувшие сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области уменьшилась почти втрое и на конец дня 8 июня составляла 1,2 тысячи гектаров. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

На сегодняшний день на Среднем Урале действует пять природных пожаров. Четыре возгорания на площади 913 гектаров локализованы и не распространяются. Борьбу с огнем ведут более 300 человек, также привлечено свыше 50 единиц спецтехники.

По данным департамента, за сутки в регионе было потушено три лесных пожара на общей площади более двух тысяч гектаров. Ликвидированы возгорания в Гаринском городском округе на площади 2,1 тысячи гектаров, Махневском муниципальном образовании – 80 гектаров и Тугулымском городском округе – 0,8 гектара.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в рамках национального проекта "Экология" хотят восстановить более 30 тысяч гектаров леса. Высадку будут проводить в местах, пострадавших от плановых вырубок и лесных пожаров.

Теги: леса, пожары, Средний Урал


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