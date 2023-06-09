09 Июня 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Премьер Японии собрался поговорить с Зеленским

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует пообщаться сегодня по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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По данным Kyodo, которые приводит ТАСС, одной из тем разговора может стать предоставление японской стороной экстренной гуманитарной помощи пострадавшим от последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Напомним, 8 июня Зеленский сообщил, что приехал в Херсон, пострадавший от прорыва Каховской ГЭС выше по течению Днепра. По его словам, важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям. Он добавил, что посетил переправу, по которой эвакуируют население с подтопленных территорий.

Каховская ГЭС имени Непорожнего — шестая (нижняя и последняя) ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций. Это была одна из великих строек СССР. На строительстве Каховского гидроузла работало 12 тысяч человек, 1100 автомашин, 30 экскаваторов, 75 гусеничных и портальных кранов, 100 бульдозеров, 14 паровозов и семь земснарядов.

Строительство Каховского гидроузла подняло уровень воды в реке Днепр до 16 м и образовало Каховское водохранилище объемом 18,19 км³, которое еще называли Каховским морем. В своей работе ГЭС обеспечивала годовое регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.

Теги: Фумио Кисида, Владимир Зеленский, Япония, Украина, Каховская ГЭС


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