Премьер Японии собрался поговорить с Зеленским

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует пообщаться сегодня по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным Kyodo, которые приводит ТАСС, одной из тем разговора может стать предоставление японской стороной экстренной гуманитарной помощи пострадавшим от последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Напомним, 8 июня Зеленский сообщил, что приехал в Херсон, пострадавший от прорыва Каховской ГЭС выше по течению Днепра. По его словам, важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям. Он добавил, что посетил переправу, по которой эвакуируют население с подтопленных территорий.

Каховская ГЭС имени Непорожнего — шестая (нижняя и последняя) ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций. Это была одна из великих строек СССР. На строительстве Каховского гидроузла работало 12 тысяч человек, 1100 автомашин, 30 экскаваторов, 75 гусеничных и портальных кранов, 100 бульдозеров, 14 паровозов и семь земснарядов.

Строительство Каховского гидроузла подняло уровень воды в реке Днепр до 16 м и образовало Каховское водохранилище объемом 18,19 км³, которое еще называли Каховским морем. В своей работе ГЭС обеспечивала годовое регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.