Росавиация назвала количество иностранных авиакомпаний, летающих через РФ

В текущем году полеты через воздушное пространство России по кроссполярным маршрутам выполняют 11 иностранных авиаперевозчиков.

Как сообщает Росавиация, речь идет о Air India Limited, Cathay Pacific Airways, China Cargo Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Emirates, Etihad Airways, Pakistan International Airlines, Philippine Airlines, Qatar Airways Company, Qatar Executive.

Система кроссполярных маршрутов – кратчайшие международные воздушные трассы, пролегающие над территорией Северного Ледовитого океана и соединяющие Северную Америку со странами Восточной и Юго-Восточной Азии через российское воздушное пространство.

При планировании кроссполярных перелетов авиакомпаниям в качестве запасных по маршруту доступны для выбора 15 международных аэродромов России, сообщает РИА "Новости".