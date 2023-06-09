Минтранс: завершения строительства Icebreaker-7 перенесено на четыре года

Завершение работ по строительству российского ледокола мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker-7 для морских портов Северо-Западного (Балтийского) бассейна перенесено с конца 2024 года на 2028 год.

Это связано с санкциями Запада в отношении Москвы. Об этом говорится в официальном ответе Минтранса РФ на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова по теме состояния инфраструктуры морских и речных портов и развития внутренних водных путей.

Стоимость строительства оценивается в 10,5 млрд руб. По данным министерства,в настоящее время техническая готовность судна составляет 1,38% - осуществлена закладка киля. В связи с введенными антироссийских ограничений и отказами поставщиков выполняется переработка проектной документации ледокола в постройке с ориентацией на отечественных поставщиков оборудования и материалов.

Icebreaker-7 предназначен для самостоятельного обеспечения ледокольной проводки и буксировки крупнотоннажных судов и других плавучих сооружений, а также перевозки грузов, сообщает ТАСС.