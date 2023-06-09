Аксенов: Курортный сезон на полуострове пройдет "в урезанном варианте"

На туристическом потоке в Крым в текущем году негативно скажутся транспортные ограничения и информационный фон

Как сообщил в эфире телеканала "Крым 24" глава республики Сергей Аксенов, курортный сезон 2023 года предстоит провести в "урезанном формате". "Так или иначе видим, что у нас <...> и аэропорт не работает, по транспортной логистике, к сожалению, есть ограничения. И поездами мы максимум 1,5 млн туристов перевезем в данном случае, автомобильным транспортом вот люди едут. Ну и мы понимаем, что <...> информационный фон, та повестка, которая сегодня существует, она в том числе [влияет]. Люди не хотят где-то, может, попасть впросак, опасения все равно какие-то есть. Поэтому мы, конечно, сезон в этом году проведем в очень урезанном варианте, не сомневаюсь", - заявил Аксенов.

При этом отмечается, что в Крыму туристам ничего не угрожает, так как безопасность организована на высоком уровне.

Напомним, доля Крыма в бронировании отелей и жилья для отдыха на начинающийся сезон составила всего 1%. В 2021 году доля этого направления составляла 19% - это абсолютное лидерство.