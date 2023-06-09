09 Июня 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Минкульт РФ: сборы кинопроката по итогам года могут составить 40 млрд рублей

Общие сборы кинопроката в России могут достигнуть 40 млрд руб. к концу текущего года.

Как сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, потребуется не один год, чтоб выйти на иной уровень, "хотя сейчас в производстве находятся очень сильные, крепкие картины". "…Мы поговорили с Фондом кино и пришли к выводу, что в этом году можно прогнозировать общие сборы российского кинопроката до 40 млрд [рублей]", - сказала она.

Отмечается, что фильмы с государственной поддержкой заработали в прокате 11,5 млрд руб. "Но у нас впереди все лето плюс очень серьезные осенний и зимний периоды: в сентябре после каникул и отпусков, как правило, идет рост посещаемости и сборов. После двух лет ковида и года спецоперации мы очень аккуратно относимся к прогнозам. Но если мы выйдем на 40 млрд, то сможем говорить, что в этом году мы - молодцы", - отметила министр, сообщают "Известия".

Ранее в Совете Федерации разработали проект закона, который предлагается до 2025 года не применять положения ГК России о защите прав правообладателей зарубежных фильмов из недружественных стран при показах их фильмов в российских кинотеатрах.

Теги: Минкульт, кино


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