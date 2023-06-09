09 Июня 2023
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Общество В России
Фото: ucarliyiq.biz

СМИ: кино из Кореи и Турции обогнало Голливуд по количеству в онлайн-кинотеатрах

Количество фильмов и сериалов производства Турции и Южной Кореи в крупнейших российских онлайн-кинотеатрах впервые превысило количество ведущих голливудских студий.

Как выяснило информационно-аналитическое агентство TelecomDaily, в настоящее время количество голливудского контента варьируется от 200 до 270 наименований. В качестве альтернативы онлайн-кинотеатры выбрали контент из Южной Кореи и Турции: о массовых закупках фильмов и сериалов из этих стран стало известно прошлым летом.

Больше всего контента корейского производства обнаружено в библиотеке "Кинопоиска" — 276 наименований. Далее следует "Иви" (239), Wink — 227, у Okko — 221, у Kion — 194.

Количество турецкого контента пока существенно ниже, здесь лидирует "Иви" — 63 тайтла, далее следует "Кинопоиск" (44), Wink (33), Okko (28) и more.tv (22), сообщает РБК.

Теги: кино, кинотеатры


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