09 Июня 2023
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Фото: скриншот видео с telegram-канала Юрия Подоляки / t.me/yurasumy

Сальдо: Преодолен пик подъема воды после разрушения ГЭС

Пройден пик подъема воды в Днепре после разрушения платины Каховской ГЭС.

Как заявил в Telegram врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, в настоящее время наблюдается спад уровня воды в Новокаховском городском округе. При этом под водой остаются большие территории Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

Возможность приступить к расчетам ущерба появится только после полного схода воды, отметил Сальдо.

Как сообщалось ранее, число погибших при наводнении в Херсонской области увеличилось с 5 до 7 человек, а ущерб, нанесенный региону оценивается в 1,5 млрд руб.

Теги: Сальдо, ГЭС


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Ранее 08.06.2023 11:53 Мск Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС

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