В России могут появиться "молодые богатые" на фоне спецоперации

Одним из социальных итогов специальной военной операции может стать формирование новой социальной группы россиян – "молодые богатые", которые будут состоять из военнослужащих, получающих значительные выплаты от властей.

Об этом говорится в аналитической записке "Об экономической повестке на 2023–2026 гг.: проблема «узких мест» роста" руководителя направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрия Белоусова. Он считает, что для этих граждан можно разработать особые инструменты для инвестирования — например, в космические технологии или производство беспилотников.

Отмечается, что военные в зоне спецоперации получают минимум в три раза больше, чем средняя зарплата по стране. Масштабные выплаты уже отражаются в дополнительном спросе и "дальше процесс, очевидно, будет лишь нарастать". При этом кабмин не раскрывает подробные сведения по бюджетным расходам на социальные выплаты в связи с проведением СВО.

Как указал Белоусов, в настоящее время основные "длинные" инвесторы в экономику России — это либо финансисты, либо пенсионные деньги. При этом сейчас на рынок приходят люди, у которых есть деньги, но большинство из них не готовы открывать свой бизнес. Эксперт отмечает, что сейчас есть запрос на некий отраслевой инструмент, возможно, фонд, который позволит инвестировать средства населения не в конкретную компанию, а в перспективные и понятные сферы, сообщает РБК.