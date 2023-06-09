Минздрав РФ: количество пострадавших от сидра выросло до 101 человека

Количество отравившихся от алкогольного напитка "Мистер Сидр" увеличилось до 101 человека.

Как сообщает Минздрав РФ, среди них есть беременная женщина и пять несовершеннолетних. 28 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Еще 18 пострадавших в состоянии средней степени тяжести, 22 — легкой степени тяжести.

От алкогольного отравления погиб 31 человек.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что суррогатным сидром в регионах России отравились 96 человек, 30 из них скончались.