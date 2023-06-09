09 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

РЖД установят новые сиденья из дерева в залах ожидания

РЖД установят в залах ожидания на железнодорожных вокзалах сиденья, которые будут выполнены из натурального дерева.

На их подлокотниках будут встроены подстаканники и разъемы для зарядки электронных устройств. Как сообщил первый заместитель дирекции железнодорожных вокзалов компании Константин Кравцов, на оборудование вокзалов уйдет как минимум три года. Он назвал этот проект энерго- и финансово затратным.

Также стало известно о фирменной кофейне "Вокзалы России", точки уже появились более чем на десяти вокзалах, в том числе во Владивостоке, Иваново, Сочи и Екатеринбурге. В зданиях также устанавливают игровые уголки и детские площадки, сообщает ТАСС.

Теги: РЖД, вокзалы, поезда


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