09 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до 16 человек

Число пострадавших после обстрела со стороны украинской армии Горловки возросло до 16.

Об этом заявил в Telegram врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словами, обстрел населенного пункта велся на протяжении всего дня. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

После обстрела погибли трое жителей и один житель Владимировки Волновахского района. Повреждены 16 домостроений и семь объектов инфраструктуры.

В последний раз Украина обстреливала Горловку в мае.

Теги: Горловка, обстрелы, Украина


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