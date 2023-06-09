Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до 16 человек

Число пострадавших после обстрела со стороны украинской армии Горловки возросло до 16.

Об этом заявил в Telegram врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словами, обстрел населенного пункта велся на протяжении всего дня. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

После обстрела погибли трое жителей и один житель Владимировки Волновахского района. Повреждены 16 домостроений и семь объектов инфраструктуры.

В последний раз Украина обстреливала Горловку в мае.