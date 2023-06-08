7 погибших и 1,5 миллиарда ущерба. Представитель Херсонской области рассказал о последствиях наводнения

Число погибших при наводнении в Херсонской области увеличилось с 5 до 7 человек, а ущерб, нанесенный региону оценивается в 1,5 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора области Владимир Сальдо.

Помимо этого, количество пострадавших также увеличилось с 60 до 62: все они сейчас находятся в лечебных учреждениях за 15-километровой зоной.

"К сожалению, есть погибшие – семь человек. В том числе, двое мирных жителей погибли в результате ракетного обстрела украинских боевиков эвакуационной зоны в Голой Пристани. Для эвакуации населения в безопасные районы и пункты временного размещения задействован 121 автобус, полностью укомплектованный водительским составом и обеспеченный топливом", - отметил Сальдо.

Он добавил, что основной пик подъема воды пройден и сейчас ее уровень в Новокаховском городском округе идет на спад. Под водой пока остаются территории Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов. Оценить весь объем ущерба предстоит только после полного схода воды, однако уже сейчас при оценивании разрушенного жилого фонда, эта сумма превышает 1,5 млрд рублей.

ГУ МЧС региона уже поручено провести обход домов для дальнейшей откачки воды с нижних этажей и подвалов. Для этого будут использованы передвижные мотопомпы. ВС РФ займутся обеззараживанием территорий, поскольку у них имеются для этого специальные средства.

"На первом этапе ликвидации последствий восстановим нарушенное водоснабжение, размытые дороги, жизненно важную инфраструктуру. Объем работы большой, поэтому о снятии режима ЧС заявлять еще очень преждевременно. Фактически вся зона подтопления попадает в 15-километровую зону от линии фронта. Там каждый день идут обстрелы со стороны украинских вооружённых формирований", - добавил Сальдо, отметив, что с гуманитарной помощью помогают МЧС России, общественные организации, благотворительные фонды и политические партии.

Накануне сообщалось, что 36 населенных пунктов в Херсонской области были в той или иной степени затоплены в результате прорыва Каховской ГЭС. В затопленной Новой Каховке 7 июня началась эвакуация людей, заблокированных на дачах в районе поселка Корсунка, который полностью ушел под воду.