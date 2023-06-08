Более 20 российских дипломатов покинут Румынию в течении месяца

Россия планирует отправить 21 дипломата и 30 административно-технических сотрудников российского посольства в Бухаресте обратно домой. Об этом в эфире "Россия 24" заявил посол Валерий Кузьмин.

Он также добавил, что решение еще обсуждается и будет принято после согласования с Москвой.

Ранее правительство Румынии потребовало от российской столицы отозвать из посольства страны в Бухаресте 51 сотрудника (21 дипломата и 30 сотрудников персонала). Причиной такого требования стало желание уровнять количество представительства России и Румынии. При этом, кого именно сократят, будет решать Москва. На урегулирование вопроса и сокращение персонала дано 30 дней.