Путин: Домохозяйствам Херсонской области, пострадавшим от наводнения, будет оказана помощь

Сотрудники МЧС РФ помогут домохозяйства Херсонской области, пострадавшим от недавнего наводнения. Соответствующее поручение спасателям дал глава страны Владимир Путин.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин связался по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо для обсуждении ситуации. После этого было решено также провести анализ потребностей региона.

Накануне сообщалось, что 36 населенных пунктов в Херсонской области были в той или иной степени затоплены в результате прорыва Каховской ГЭС. В затопленной Новой Каховке 7 июня началась эвакуация людей, заблокированных на дачах в районе поселка Корсунка, который полностью ушел под воду.

Известно о более чем 60 пострадавших и пяти погибших. В правительстве региона также сообщали, что все пострадавшие получат выплату от 10 до 50 тыс. рублей.