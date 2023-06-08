08 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Около 20 бастующих шахтеров "Мариинского прииска" поднялись на поверхность

Шахтеры "Мариинского прииска" постепенно отказываются от забастовки: уже порядка 20 рабочих поднялись на поверхность, сообщает 66.RU со ссылкой на пресс-службу компании.
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На данный момент в шахте все еще остается 83 человека. С ними на предприятии обещают разговаривать жестко, так как никаких объективных причин для недовольства якобы быть не может.

"Зарплаты платятся, никого не увольняют, предприятие не закрывают, все социальные обязательства выполняются в полном объеме. С теми, кто продолжит деструктивную линию, разговор будет жесткий, вплоть до увольнения и взыскания убытков. Люди самовольно остановили рабочие процессы, парализовали работу предприятия и, конечно, должны нести за это ответственность", — сообщили в компании.

В то же время Telegram-канале "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора Среднего Урала, сообщает, что наверх поднялось 25 шахтеров, а внизу продолжают бастовать 76 человек.

Напомним, что шахтеры начали забастовку и отказались подниматься из-за слухов о закрытии шахты и сокращении. Как заверили власти, никого сокращать не будут, однако информацию о консервации шахты все же подтвердили. После этого в "Ростех" обвинили бастующих в том, что они "поднимают на уши коллектив".

Что в итоге будет с рабочими местами на прииске, пока неизвестно, и об этом "Ростех" предпочитает не упоминать, зато говорит до боли знакомое про "необходимость снижения издержек" и обещает "пресекать любой саботаж".

Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение — самое крупное месторождение изумрудов в Европе, одно из трех в мире и единственное в РФ. В 2017 году по поручению президента Владимира Путина была осуществлена процедура по реорганизации предприятия, оно было выведено из состава Калининградского янтарного комбината и переподчинено "Ростеху".

Теги: Мариинский, прииск


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