Шойгу призвал поставить военную технику в зону СВО как можно скорее

Новая военная техника должна быть поставлена в зону СВО в кратчайшие сроки. Такое распоряжение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сегодня глава Минобороны побывал на арсеналах и базах хранения Западного военного округа. В ходе проверки готовности техники к отправке, он заявил, что темпы поставок необходимо ускорить. Об этом он сказал в обращении к представителям предприятия промышленности.

"Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь", - передает слова Шойгу в Минобороны РФ.