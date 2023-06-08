Свыше 70 000 литров "Мистера сидра" изъято по всей стране

По последним данным 71,4 тыс. литров опасного "Мистера сидра" было изъято по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Напиток производился в Самарской области. Он был изъят в Пермском крае, Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, а также в республиках Удмуртия, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкортостан.

Граждан просят быть бдительными и при выявлении продажи "Мистера сидра" сообщать в территориальные органы Роспотребнадзора.

Сегодня стало известно как именно злополучный "Мистер Сидр" попал на прилавки. По данным Минздрава России, всего от отравления суррогатным сидром в разных регионах страны погибли уже 30 человек, 96 находятся в больницах. В Курганской области школьница впала в кому.