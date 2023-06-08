Игорь Бабушкин единогласно избран секретарём регионального отделения ЕР в Астраханской области

Сегодня в Астрахани первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным участвовали в проведении партийной конференции "Единой России".

"Программа насыщенная. Провели партийную конференцию, на которой меня избрали секретарём регионального отделения «Единой России». Благодарю коллег за оказанное доверие", - сделал запись в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Андрей Турчак особо отметил, что кандидатуру астраханского губернатор единогласно поддержали на региональной партийной конференции.

"Игорь Юрьевич – мой давний товарищ. Четыре года успешно возглавляет вверенную ему президентом и жителями Астраханскую область. Уверен, что сегодняшние избрание его секретарем реготделения позволит еще эффективнее решать и вопросы социально-экономического развития региона, и партийного строительства", - написал в своем телеграмм-канале Андрей Турчак.

Глава региона отметил, что у партии и власти общая цель – работать для людей, защищать интересы астраханцев. Губернатор считает, что «Единая Россия» стала главной политической силой, обеспечивающей решение задач, поставленных президентом. Одна из этих целей - поддержка героев-участников СВО.

"Сегодня я внес на рассмотрение депутатами облдумы пакет законодательных инициатив, касающихся поддержки всех категорий военнослужащих. В частности, мы приняли решение увеличить единовременную выплату участникам спецоперации с 75 000 до 150 тысяч рублей", - заявил Игорь Бабушкин.

Еще одно важное событие состоялось в регионе - был открыт Штаб общественной поддержки. Это новая площадка, которая станет точкой притяжения для всех социально активных астраханцев, местом разработки предложений по развитию региона, а также центром сбора гумпомощи для бойцов СВО и жителей новых регионов России.

Губернатор считает эти направления крайне важными в современных условиях.