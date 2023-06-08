В ходе спецоперации погиб замкомандира батальона "Южноуралец" Валерий Токарев

Заместитель командира добровольческого батальона "Южноуралец" Валерий Токарев погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Глава региона Алексей Текслер выразил глубокие соболезнования родным и близким Валерия Токарева. Областное правительство окажет помощь и поддержку семье погибшего.

"Валерий Николаевич Токарев отдал свою жизнь ради мира и безопасности своей страны и ее народа, погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе. Мы всегда будем помнить его подвиг. Я лично передавал ему знамя батальона "Южноуралец". Запомнил Валерия Николаевича мужественным, отважным человеком, истинным патриотом своей страны. Скорбим по невосполнимой утрате", - отметил губернатор.