08 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Школьники из Тюменской области установили исторический рекорд, сдав экзамены на 100 баллов

Школьники из Тюменской области установили исторический рекорд, сдав экзамены на 100 баллов. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

"Пришли первые результаты ЕГЭ, и среди них уже есть 100-балльные. Максимальной оценки добились 16 ребят из 14 школ Тюмени и Тобольска. Из них четверо сдавали литературу, еще 12 – химию. Такое количество 100-балльников по химии – исторический рекорд для региона. Работа по улучшению качества в изучении естественных наук не прошла даром. Это достойный ответ на запрос по подготовке будущих специалистов для передовых химико-технологических производств и предприятий. Все ребята – молодцы, всем педагогам – спасибо! Уверен, что впереди ещё будет много поводов для гордости за наших выпускников - ждем итоги по математике и другим предметам. Так держать!" - заявил губернатор.

Напомним, в Тюменской области ученики, сдавшие экзамены на 100 баллов, получат выплаты из бюджета региона в размере 100 тысяч рублей. Деньги можно получить за каждый стобалльный результат.

Соответствующее поручение департаменту образования и науки Тюменской области ранее отдал губернатор Александр Моор.

Теги: егэ, 100 баллов, экзамены, школьники


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