"Ласточка" по маршруту Сочи - Гагра начнет "летать" с 8 июня

С 8 июня "Ласточка" будет регулярно "летать" по маршруту Сочи – Гагра. На маршруте будут курсировать пятивагонные поезда комплектации "Стандарт", в которых есть все для комфортного путешествия.

Рейс №921 будет отправляться из Сочи в 11.54 и добираться до Гагры к 15.00. Рейс №923 "Аэропорт Сочи – Гагра" будет начинаться в 18.52 и заканчиваться в 21.40, сообщает перевозчик. Рейс №922 "Гагра – аэропорт Сочи" будет начинаться в 15.15 и заканчиваться в 18.09, а №924 "Гагра – Аэропорт Сочи – Сочи" – в 7.30 и 11.24, соответственно.

По словам заместителя генерального директора компании Дмитрия Пегова, одновременно каждый поезд сможет перевозить до 350 пассажиров. Минимальная цена билета – 850 руб., уточняет "Интерфакс". Таможенные и пограничные процедуры будут проходить в составе, не нужно будет выходить никуда. На нашей границе это будет 45 минут, на границе Абхазия – 30 минут.