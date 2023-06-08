ГАЗ начнет серийно выпускать "Волги" через год – Мантуров

Горьковский автомобильный завод может начать серийное производство машин под брендом "Волга" летом 2024 года, заявил вице-премьер Денис Мантуров.

"Как она будет выглядеть, я думаю, коллеги уже скоро смогут продемонстрировать рынку. По срокам – приблизительно это через год с учетом завершения процедуры выбора иностранных партнеров, и примерно 9 месяцев после запуска данной работы требуется для организации непосредственно производства", - цитирует Мантурова "Интерфакс".

Ранее министр заявлял, что ГАЗ будет выпускать "Волги" при поддержке нового "технологического партнера" на мощностях, освободившихся после ухода из России компании Volkswagen.