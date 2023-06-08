Свердловский Роспотребнадзор поможет пострадавшим клиентам ресторана "Хотей"

Роспотребнадзор поможет клиентам уральского ресторана "Хотей" взыскать ущерб, понесенный в результате массового отравления.

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Напомним, в конце мая больше 20 человек заболели острой кишечной инфекцией после употребления продукции ресторана японской кухни "Хотей" в Тавде. Позже там выявили многочисленные нарушения. По решению суда работа заведения общепита приостановлена на 60 суток.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, все заразившиеся сальмонеллезом при употреблении блюд из ресторана "Хотей" (ИП Кука М.В.) имеют право на возмещение материального и морального ущерба. Подготовить документы для претензий к виновнику инфекционной заболеваемости им готовы помочь специалисты Ирбитского отдела управления Роспотребнадзора (телефон профильного специалиста: 8 (34360) 32308, +7 912 692 34 96, адрес: Тавда, ул. Ленина, 108).

"Доказательствами будут служить медицинские документы; документы об оплате заказа в ресторане; документы, свидетельствующие о частичной потере дохода; расходы на лечение и прочие относящиеся к ситуации подтвержденные имущественные потери. Также граждане вправе оценить и представить к компенсации моральный вред", - отметили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что материалы проверки уже переданы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.