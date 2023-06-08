Шойгу: ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направлении

ВСУ ночью предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ на запорожском направлении силами до 1500 человек и 150 единиц бронтехники, сообщил министр обороны Росси Сергей Шойгу.

Противник был своевременно обнаружен, заявил глава Минобороны. Российские военные нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

Украинские потери в результате двухчасового боя составили до 350 человек, 30 танков, 11 боевых машин пехоты.

Специально подготовленные для осуществления прорыва украинские резервные силы свою задачу не выполнили, резюмировал министр обороны РФ.

Ранее о том, что танковая группа ВСУ пошла в наступление на ореховском участке запорожского направления, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он добавил, что украинские военные непрерывно ведут огонь из танков и артиллерии по позициям российских сил.

По данным военкора Семена Пегова, ВСУ задействовали в атаке на Запорожье до 120 единиц техники. После массированной арт-обработки на нашу линию обороны выдвинулись четыре колонны — в каждой из которых по 25-30 единиц техники.

Он отметил, что бойцы Русской Армии не растерялись, повели себя максимально собрано и дали конкретный отпор. Противник разрозненно начал откатываться назад.