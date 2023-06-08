Миссия ООН направится в зону затопления в Херсонской области, контролируемую РФ – МИД Украины

Киев заявил о достижении договоренности с ООН по поводу эвакуации людей на левобережье Днепра, которое находится под контролем РФ. Реакции российской стороны по этому поводу пока не последовало.

Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление по итогам встречи министра Дмитрия Кулебы с гуманитарным координатором ООН на Украине Денисом Брауном.

Сообщается, что ООН "безотлагательно увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы" в пострадавшие регионы.

Также МИД Украины заявил, что "ООН немедленно сформирует в Запорожье и Херсоне группы", которые будут направляться на левобережье Днепра "для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей". Власти Украины готовы обеспечить "безопасный проезд" представителей ООН на территории, подконтрольные России. В заявлении не говорится о реакции со стороны российских властей и о способах обеспечения безопасности иностранной миссии.

"Стороны договорились, что упомянутые подразделения ООН отправятся в пораженные зоны <…> как только Россия предоставит доступ и гарантии безопасности. ООН ожидает предоставления указанных гарантий от российской стороны", - говорится в заявлении МИД.