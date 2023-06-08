"Ростех" консервирует шахту "Мариинского прииска". Люди могут остаться без прежней работы

Свердловские власти прокомментировали забастовку шахтеров "Мариинского прииска", отказавшихся подниматься на поверхность из-за слухов о сокращении. Как оказалось, опасения эти не беспочвенны.

"Ростех" уже обвинил бастующих шахтеров "Мариинского прииска" в том, что они "поднимают на уши коллектив". Но, оказывается, что консервация шахты действительно предусмотрена планами госкорпорации, с выходом на открытый способ добычи.

"Несколько активистов подняли на уши коллектив, спровоцировали забастовку, отказываются выходить из шахты. Недовольство вызывают планы развития прииска, которые предусматривают консервацию шахты, переход на открытый способ добычи, строительство флотационной фабрики и в целом — выход на безубыточный уровень", — сообщили представители госкорпорации.

Глава Малышевского городского округа Мария Рубцова подтвердила, что идет процесс поиска новых рабочих мест для работников прииска.

"Мы включены в процесс. Речи о массовых сокращениях, по имеющейся у меня информации, не идет. Есть потенциальные работодатели – Малышевское рудоуправление, УРАЛ-АТИ, компания "Билдинг-Сервис", которые готовы принимать людей на свои предприятия, когда это потребуется. Учитывая дефицит кадров в промышленной отрасли Сверловкой области, который наблюдается сейчас, уверена, что без работы люди не останутся", — заявила Рубцова.

Она также отметила, что совместно с департаментом по труду и занятости населения Свердловской области уже прорабатывают вопросы транспортировки сотрудников на работу и обратно домой. В свою очередь директор департамента Дмитрий Антонов уже выехал к месту забастовки и в ближайшее время встретится с рабочими.

"Речь о том, что люди в одночасье потеряют работу, не идет. Тем не менее, вопрос перетрудоустройства работников "Мариинского прииска" находится на особом контроле департамента, и мы уже сейчас начали работу, чтобы обеспечить занятость всех специалистов. В целом у нас по области потребность промкомплекса в кадрах составляет порядка 6,5 тысячи человек. Работники прииска имеют высокую квалификацию, поэтому, уверен, будут востребованы", — добавил Антонов.

Что в итоге будет с рабочими местами на прииске, пока неизвестно, и об этом "Ростех" предпочитает не упоминать, зато говорит до боли знакомое про "необходимость снижения издержек" и обещает "пресекать любой саботаж". А власти людей успокаивают лишь тем, что речи о массовых сокращениях, вроде бы, не идет.

Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение — самое крупное месторождение изумрудов в Европе, одно из трех в мире и единственное в РФ. В 2017 году по поручению президента Владимира Путина была осуществлена процедура по реорганизации предприятия, оно было выведено из состава Калининградского янтарного комбината и переподчинено "Ростеху".