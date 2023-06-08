Нью-Йорк накрыл небывалый желтый смог канадских горящих лесов

Нью-Йорк накрыл желтый смог, принесенный из Канады, где горят леса. Город тонет в опасном для дыхания воздухе, сайт IQAir поставил Нью-Йорк на первое место среди мегаполисов с самой грязной атмосферой.

К полудню Манхэттен погрузился в густой туман, аэропорты начали отменять рейсы в условиях минимальной видимости. Жители города были вынуждены надеть маски и респираторы, которые остались со времен пандемии. Был закрыт ряд школ в районах с максимальной концентрацией продуктов горения, власти предостерегают жителей от выхода на улицу.

Власти считают, что смог простоит еще несколько дней.

В Канаде, по данным New York Times, бушует не менее 250 лесных пожаров, которые не удается потушить. Дым накрыл провинции Квебек и Онтарио. США направляют в соседнюю страну спасателей и пожарных.