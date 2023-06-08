Сальдо: ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских в Голой Пристани

ВСУ обстреляли пункт эвакуации в Голой Пристани, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Погибли два человека, в том числе беременная женщина. Еще два человека ранены, написал врио губернатора в Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что украинские военные намеренно открыли огонь по мирным жителям.

Ранее сообщалось, что количество эвакуированных из мест подтопления в Херсонской области увеличилось на 300 до 4,3 тыс. человек. По данным Минздрава Херсонской области, 32 человека из подтопленной прибрежной зоны госпитализированы в лечебные учреждения, расположенные за 15-ти километровой зоной.