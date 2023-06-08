Депутат Госдумы РФ поможет матери освободить из русского плена украинского бойца

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов отозвался на просьбу жительницы Украины найти ее сына - солдата ВСУ. Об этой необычной истории депутат написал в своих соцсетях.

По словам парламентария, "через десять рукопожатий" на его команду вышла украинка, потерявшая сына на спецоперации. По ее сведениям, он сейчас находится в плену у российских солдат. Женщина попросила депутата помочь вызволить сына и вернуть домой.

"На Запорожье мы беспощадно давим врага, уничтожаем, сжигаем дотла. При этом не теряем гуманизма. Мы остаемся людьми. Сколько бы гнева ни было в наших сердцах. По-человечески понимаю ее горе. Оно ничем не отличается от горя российской матери", - отметил Иванов.

Он также подчеркнул, что солдат является обычным военнослужащим ВСУ и просто выполнял приказ, хоть и преступный. Несмотря на это он - человек, который имеет право на жизнь. Иванов пообещал помочь, чем сможет.

При этом депутат отметил, что речь идет об обычном солдате, а не о "нелюдях": "Зарубежные наемники, "натовские специалисты", бандеровцы, нацики, азовцы - они нелюди. Их даже в плен брать нельзя. Уничтожать на месте и скидывать в безымянные могилы. Точка".