Депутат Госдумы РФ поможет матери освободить из русского плена украинского бойца

08 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы РФ поможет матери освободить из русского плена украинского бойца

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов отозвался на просьбу жительницы Украины найти ее сына - солдата ВСУ. Об этой необычной истории депутат написал в своих соцсетях.

По словам парламентария, "через десять рукопожатий" на его команду вышла украинка, потерявшая сына на спецоперации. По ее сведениям, он сейчас находится в плену у российских солдат. Женщина попросила депутата помочь вызволить сына и вернуть домой.

"На Запорожье мы беспощадно давим врага, уничтожаем, сжигаем дотла. При этом не теряем гуманизма. Мы остаемся людьми. Сколько бы гнева ни было в наших сердцах. По-человечески понимаю ее горе. Оно ничем не отличается от горя российской матери", - отметил Иванов.

Он также подчеркнул, что солдат является обычным военнослужащим ВСУ и просто выполнял приказ, хоть и преступный. Несмотря на это он - человек, который имеет право на жизнь. Иванов пообещал помочь, чем сможет.

При этом депутат отметил, что речь идет об обычном солдате, а не о "нелюдях": "Зарубежные наемники, "натовские специалисты", бандеровцы, нацики, азовцы - они нелюди. Их даже в плен брать нельзя. Уничтожать на месте и скидывать в безымянные могилы. Точка".

Теги: Госдума, Иванов, солдат, боец, ВСУ, мать, плен


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети