08 Июня 2023
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Происшествия Центральный ФО В России
Фото: пресс-служба УМВД России по Ульяновской области

Полиция выяснила, что смертельный "Мистер Сидр" изготавливали из спирта со склада МВД

Сотрудники МВД России проверили, как именно злополучный "Мистер Сидр" попал на прилавки.

Полицейские выяснили, что напиток изготавливался из спирта, украденного со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Партия хранилась на складе с 2012 г. после того, как была изъята во время проверки.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев уволил замглавы управления МВД по Самарской области Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений управления. Из органов внутренних дел будет уволен и начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" Александр Ремнев.

За совершение хищений сотрудниками полиции задержаны двое жителей Самары, их сообщников ищут. Кроме того, задержан сержант полиции, охранявший склад и помогавший злоумышленникам, - он пропустил их на территорию. Материалы по данным фактам переданы в следственные органы.

По данным Минздрава России, всего от отравления суррогатным сидром в разных регионах страны погибли уже 30 человек, 96 находятся в больницах. В Курганской области школьница впала в кому.

Теги: Самарская область, "Мистер сидр", склад, увольнение


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