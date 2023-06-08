Глава Орловщины обсудил с Путиным быт мобилизованных

Президент Владимир Путин встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Темами разговора стали экономическое и социальное развитие региона, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам губернатора, за последние пять лет удалось увеличить в 1,6 раза валовой региональный продукт. Доходы регионального бюджета увеличились в 1,8 раза по итогам 2022 г. Сельское хозяйство для Орловщины всегда было одним из ключевых, уточнил глава региона: в 2,4 раза вырос объём производимой продукции сельского хозяйства, в 3,5 раза превышен общероссийский показатель по сбору сельхозпродукции на каждого проживающего жителя. Он составляет 6 т.

"У вас вполне удовлетворительные показатели в работе, всё стабильно, надёжно развивается", - отметил президент.

Затронули и тему мобилизованных, участвующих в СВО. По словам губернатора, те мобилизованные, кто уходили, сейчас – совершенно другие.

"Даже приехали, там один, у него позывной Депутат, я говорю: "У тебя – шесть месяцев, тебе пора домой". Во-первых, он не депутат, он просто в костюме ходил у себя на родине, поэтому депутатом его обозвали. Он говорит: "Я пока задачу не выполню, отдыхать не поеду"", - сказал Клычков.