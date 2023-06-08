Перестановки в составе: четыре футболиста покинули "Урал"

В футбольном клубе "Урал" продолжаются перестановки в составе. Команду покинули сразу четыре футболиста.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, полузащитники Алексей Евсеев, Юрий Бавин, защитник Илья Быковский и голкипер Олег Баклов больше не являются игроками команды.

29-летний Евсеев сыграл за "Урал" 65 матчей, в которых отметился шестью голами и четырьмя передачами в разных турнирах. В минувшем сезоне полузащитник выступал в аренде в "Уфе".

Его ровесник Бавин перебрался в "Урал" в 2017 году и в дебютном сезоне провел 17 матчей. Затем последовали аренды в "Тамбов" и волгоградский "Ротор", а прошлый сезон Юрий отыграл в "СКА-Хабаровске" из Первой лиги. Всего за команды "Урала" футболист провел 74 игры, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

Юрий Бавин

Быковский является воспитанником спартаковской академии, а в систему екатеринбургского клуба перешел в 2020 году из тульского "Арсенала". За главную команду защитник дебютировал в домашнем матче с "Краснодаром", а в игре против грозненского "Ахмата" забил гол.

Что касается Баклова, он пришел в "Урал" в 2017 году, а на официальном уровне дебютировал 25 сентября 2018 года в Кубке России. Затем Олег выступал за вторую команду в ПФЛ, а в Российской Премьер-лиге впервые сыграл с московским "Спартаком" 14 сентября 2019 года. В екатеринбургской команде отметили, что травмы не позволили голкиперу полноценно раскрыть себя в дальнейшем.

Напомним, также на этой неделе из "Урала" ушли полузащитники Вячеслав Подберезкин и Игорь Коновалов. А капитан команды Денис Кулаков продлил соглашение с клубом до 2024 года.