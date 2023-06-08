08 Июня 2023
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Правительство Пермского края

Махонин усомнился в компетенции пермских чиновников: "коллеги в городе — выдают грамоты, а мы будем работать"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал законопроект о перераспределении полномочий между мэрией Перми и краевым правительством.

Как сообщает "Ъ", законопроект не связан с конфликтом между ним и Алексеем Демкиным. Он заявил, что конфликта нет, поскольку конфликта между начальниками и подчиненными нет, есть управленческие решения.

По словам Махонина, перераспределение полномочий в пользу регионального правительства повысит оперативность и эффективность госуправления. Он заявил, что желает решить проблемы, которые, по тем или иным, в том числе политическим, мотивам не решалась. В качестве примера Махонин привел сферу похоронных услуг, он сообщил, что она до сих пор криминальная и у пермских властей нет политической воли, чтобы решить проблему. Также губернатор заявил, что для финансирования дополнительных полномочий планируется забрать доходы по упрошенной системе налогообложения с городского уровня на краевой.

"Думаю, что пермяки от этого только выиграют. Кто-то компетентен в строительстве домов, дорог, социальных объектов. А кто-то в выдаче грамот. Пускай каждый занимается в своей компетенции: коллеги в городе — выдают грамоты, а мы будем работать", - заявил губернатор.

Законопроект о перераспределении полномочий был внесен губернатором Пермского края Дмитрием Махониным на рассмотрение заксобрания в конце мая. Инициатива предполагает переход на уровень краевого правительства полномочий администрации Перми в сфере земельных отношений, теплоснабжения и водоснабжения, образования, торговой деятельности и рекламы, обращения с отходами, а также погребения и похоронного дела. Перераспределение предусмотрено на неограниченный срок с 1 января 2024 года. Рассмотреть проект планируется на июньском пленарном заседании заксобрания.

Теги: Дмитрий Махонин, Алексей Демкин, перераспределение полномочий, конфликт, грамоты


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