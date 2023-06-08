08 Июня 2023
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: t.me/gubernator_46

Дроны-камикадзе атаковали два села в Белгородской области, пострадал пастух

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронов-камикадзе на два села на территории Краснояружского района.

По данным главы региона, в селе Вязовое пострадал мужчина, который пас скот. Он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки.

В селе Староселье атаке БПЛА подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет, написал Гладков в телеграм-канале.

7 июня в Курской области ВСУ с помощью беспилотников сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района. Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения.

Теги: дроны, белгородская область, пастух


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