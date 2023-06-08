Дроны-камикадзе атаковали два села в Белгородской области, пострадал пастух

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронов-камикадзе на два села на территории Краснояружского района.

По данным главы региона, в селе Вязовое пострадал мужчина, который пас скот. Он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки.

В селе Староселье атаке БПЛА подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет, написал Гладков в телеграм-канале.

7 июня в Курской области ВСУ с помощью беспилотников сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района. Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения.