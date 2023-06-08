08 Июня 2023
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Общество Белгородская область
Фото: t.me/mchs_official / МЧС России

Беженцам из Шебекино федеральные власти выплатят по 10 тысяч рублей

С 9 июня эвакуированные жители Шебекинского и Грайворонского округов начнут получать единоразовые выплаты. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам. Он в конце прошлой недели доложил о ситуации в регионе премьер-министру Михаилу Мишустину.

"В понедельник созвонились, Михаил Владимирович сказал, что решение принято и помощь будет оказана. Федеральные средства уже поступили в областной бюджет. Сегодня формируем списки и передаем на оплату первой меры поддержки – единовременной выплаты в 10 тысяч рублей. Средства начнут поступать уже завтра", - сообщил Гладков.

На следующей неделе начнут выплаты за частичную утрату имущества первой необходимости – по 50 тыс. руб. на каждого члена семьи.

Ранее сообщалось, что из районов, по которым стреляют ВСУ, эвакуировано около 60 тыс. человек.

Теги: шебекино, беженцы, выплаты


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